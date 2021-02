REGGIO EMILIA – Grande colpo dello Spezia che vince rimontando il Sassuolo . Il gol di Caputo viene ribaltato dalle reti di Erlic e Gyasi, decisivi per regalare ad Italiano un’altra vittoria fuori casa in campionato e tre punti d’oro per salire in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione (21 punti, il Cagliari terzultimo è a 15). Delusione per De Zerbi che negli ultimi secondi protesta insieme a tutta la panchina chiedendo

Erlic risponde a Caputo

Uno Spezia brillante non rinuncia a pressare alto il Sassuolo, che fatica a costruire e a trovare sbocchi in fase offensiva. Grazie a questo atteggiamento la squadra di Italiano si costruisce la traversa di Verde e l’occasione di Maggiore, salvata quasi sulla linea da Traorè. Quando però il Sassuolo trova i varchi diventa letale: al 25′ Caputo, lanciato in campo aperto, non sbaglia davanti a Provedel. De Zerbi perde Boga per problema muscolare (dentro Haraslin) prima del pareggio dello Spezia: cross dentro e testata di Erlic per l’1-1 al 39′. Se non fosse per il Var, Djuricic troverebbe il raddoppio due minuti più tardi, sfiorato anche da Traorè alla fine del primo tempo: super parata di Provedel.

Si rivede Berardi, ma segna Gyasi e vince lo Spezia

La ripresa è molto meno spettacolare anche se non mancano le chance per indirizzare la gara: ci provano Traorè, Haraslin e Defrel per il Sassuolo, senza fortuna però. Al 64′ si rivede Berardi che non giocava dal 6 gennaio contro il Genoa. Nonostante le cartucce offensive di De Zerbi, è lo Spezia a segnare: al 78′, ancora da calcio d’angolo, Ismajli prolunga di testa per la zampata sottomisura di Gyasi. Doccia fredda per il Sassuolo che nel finale si butta in avanti alla ricerca disperata del nuovo pareggio e spera nel rigore per un fallo dubbio su Ferrari: per l’arbitro e il Var non c’è nulla e allora esulta lo Spezia di Italiano.