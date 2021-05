SCELTE OBBLIGATE

Il tecnico rossoblù sceglie Zapata centrale difensivo al posto di Radovanovic, al fianco del quale mette Goldaniga e Masiello, viste le assenze di Biraschi e Criscito. In mezzo, dove manca Strootman, spazio a Behrami titolare, mentre De Zerbi sceglie Raspadori in attacco, supportato da Berardi-Djuricic e Traore, e Toljan terzino destro al posto di Muldur. Nel primo tempo il Genoa ricade in vecchi errori: scambi frenetici e squadra un po’ bloccata sul piano del gioco. E, ancora, baricentro troppo basso, mediana in difficoltà sulle repentine ripartenze del Sassuolo, che sfrutta la sua velocità per arrivare sulla trequarti con pochi passaggi, saltando un centrocampo dove l’assenza di Strootman (problemi fisici accusati nella notte di sabato) si fa sentire. Così, l’inizio è un monologo degli uomini di De Zerbi, pericolosi al 4’ su un’incursione di Berardi, frenata da Zapata, ma con Perin reattivo a bloccare. Ballardini invita i suoi a stare più alti, ma il pressing del Sassuolo, più agile dei rossoblù, è difficile da contrastare per una squadra che pende necessariamente a sinistra, cercando di sfruttare la lucidità e la spinta di Zappacosta, visto che a destra Traore tiene basso Ghiglione. Zapata (10’) impegna Consigli dopo avere rubato palla a Raspadori, che quattro minuti dopo firma il vantaggio ospite (terza marcatura contro il Genoa dell’attaccante in carriera), chiudendo un’azione avviata da Rogerio e proseguita da Traore. I rossoblù provano a scuotersi e al 27’ vanno in gol con un colpo di testa in tuffo di Zajc, ma Mariani annulla dopo un check video con la Var a bordo campo, su segnalazione del varista Pairetto. Secondo il quale, appunto, Destro avrebbe ostacolato irregolarmente Locatelli all’inizio dell’azione, sotto gli occhi di Mariani che non aveva ravvisato irregolarità. Veleni e tensioni a bordo campo, anche perché la segnalazione dalla sala-Var è apparsa tardiva. Il Genoa appare scarico e in difficoltà: gli manca la forza di reagire e il sassuolo ne approfitta per gestire il vantaggio senza difficoltà.