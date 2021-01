TORINO – Partita e incontro. Ma non è tennis, è la giornata di Fabio Paratici che si dividerà fra la finale di Supercoppa con il Napoli alle 21 al Mapei Stadium e l’incontro con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, in pole position nella corsa al ruolo di quarta punta della Juventus nei prossimi sei mesi. La trattativa è iniziata una decina di giorni fa e anche ieri si sono Advertisements fra i bianconeri e gli emiliani, che sono proprietari del cartellino del giocatore attualmente in prestito al Genoa, ma oggi potrebbe esserci l’appuntamento decisivo (o quasi) anche in considerazione della presenza di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.