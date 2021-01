TORINO – Due giorni – oggi e domani – poi il mercato andrà in letargo, perlomeno a livello ufficiale, visto che i contatti e gli incontri tra dirigenti non mancano mai anche ai tempi del Covid. Due giorni, per la Juventus, utili a capire cosa possa accadere lungo la pista che conduce a Gianluca Scamacca: l’attaccante classe ’99 del Sassuolo, che sta giocando (poco ultimamente) in prestito al

Genoa, è obiettivo vero ma in assenza di accordi tra neroverdi e bianconeri (che non garantiscono l’obbligo di riscatto del cartellino della punta) rientrerà probabilmente in Emilia, con il Parma spettatore più che interessato nonostante una prima offerta già respinta al mittente. Sono comunque previsti rilanci a breve da parte del club dell’italo-americano. Non sarebbe una soluzione sgradita al giocatore, che ha avuto il tempo di pregustare a lungo lo sbarco alla Continassa e chissà se la Juve farà un estremo tentativo. A questo proposito il capo dell’Area Sportnon ha chiuso tutte le porte: «Il mercato di gennaio è dato da opportunità tecniche ed economiche – ha spiegato ieri a Marassi nel prepartita -. Noi non abbiamo necessità, siamo stati alla finestra per vedere cosa poteva succedere, abbiamo fatto le nostre valutazioni partita per partita. E abbiamo visto chesta facendo molto bene da seconda punta,tornerà tra 7-10 giorni da un infortunio meno grave del previsto. Però le valutazioni proseguono in base alle opportunità».