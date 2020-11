Gruppo A (quello della Roma)

Nella fitta nebbia che avvolge la capitale bulgara, lo Young Boys si impone in casa del Cska Sofia grazie ad un diagonale destro di Nsame al 34′ del primo tempo. Gli svizzeri si portano così al secondo posto del gruppo A di Europa League a quota 7 punti, a -3 dalla capolista Roma. Segue il Cluj con 4, chiude il Cska a 1.

Gruppo B

L’Arsenal continua il proprio percorso netto e batte in trasferta il

I Gunners, dopo un primo tempo senza grosse occasioni, indirizzano il match a inizio ripresa grazie alle reti di Pépé (50′) e Nelson (55′). Balogun chiude la contesa all’83’. Passeggia la Rapid Vienna in casa del Dundalik: apre Knassmullner all’11’, poi doppietta di Kara al 37′ e, dopo il rigore fallito dai padroni di casa con Oduwa (50′), al 58′. Gol della bandiera, con un secondo penalty, firmato da Shields (63′). In classifica, Arsenal a punteggio pieno con 12 punti, seguono Molde e Rapid Vienna con 6, chiude il Dundalik ancora fermo a 0.

Gruppo C

per 3-0.

Con un colpo di testa dell’ex Roma e Samp Patrik Schick al 29′ ed uno splendido mancino di Bailey al 48′, il Bayer Leverkusen regola l’Hapoel Beer Sheeva, cui non basta la rete di Shviro al 58′, figlia di un clamoroso errore difensivo dei tedeschi. Chiudono Demirbay al 76′ su punizione e Alario all’80’. Col medesimo risultato (3-1), lo Slavia Praga sbanca l’Allianz Riviera di Nizza: apre Lingr al 15′, pari di Gouiri al 61′ e nuovo sorpasso di Olayinka appena 180 secondi più tardi. Il sipario cala sulla rete di Sima al 75′. In classifica, le Aspirine guidano con 9 punti, seguono i cechi con 7, quindi francesi con 4 ed israeliani con 3.

Gruppo D

Arfield (7′) e Roofe (69′) non bastano ai Rangers Glasgow per battere il Benfica e portarsi a +3 in classifica sui rivali odierni: la rimonta lusitana porta la firma di Ramos al 78′ e Pizzi all’81’. Dietro alla coppia in testa con 8 punti, segue il Lech con 6, che batte lo Standard Liegi, ultimo a 0, con gol di Tapsoba (63′)e Laikis (93′): per i polacchi inutile il vantaggio di Ishak al 61′.

Gruppo E

Pur senza difficoltà, il Granada conserva il +4 in classifica sul Psv. Gli spagnoli, primi a quota 10, battono 2-1 l’Omonia Nicosia con gol di Suarez Charris all’8′ e Soro al 73′ (per i ciprioti momentaneo pari di Asante al 60′), gli olandesi, secondi con 6 punti, battono 3-2 in rimonta il Paok: uno-due greco con Varela (4′) e Tzolis (13′), si scatenano poi Gakpo (20′), Madueke (51′) e Malen (53′).

Gruppo F (quello del Napoli)

Real Sociedad ed Az Alkmaar si annullano vicendevolmente nello spareggio odierno, concluso a reti bianche, e scivolano a -2 dal Napoli capolista con 9 punti. Chiude il gruppo F di Europa League il Rijeka, ancora fermo a 0.

Gruppo G

Sfida incredibile tra Braga e Leicester. Un’altalena di emozione che si chiude sul 3-3. Parte subito col botto la gara dell’Estadio Municipal de Braga. Dopo appena 4′ Elmusrati porta in vantaggio i padroni di casa. Cinque minuti dopo, però, Barnes rimette la sfida in equlibrio prima che Paulinho riporti avanti il Braga. Gli inglesi, però, non mollano e nella ripresa trovano il pari con la rete di Luke Thomas. Fransergio riporta i padroni di casa avanti al 90′, ma quando il finale sembra scritto ci pensa Vardy a ristabilire l’equilibrio e chiudere il match sul 3-3. Netto 3-0 dello Zorya sul campo dell’Aek. I padroni di casa restano in 10 a inizio ripresa. Skakhov, ammonito a fine primo tempo, si becca il secondo cartellino a inizio ripresa. Il forcing degli ospiti si concretizza poco dopo l’ora di gioco con la rete di Gromov. I greci si sciolgono come neve al sole e affondano per via delle reti di Kabaev e Yurchenko che, dal dischetto, firma lo 0-3 finale. In classifica, il Leicester, con 10 punti, è ai sedicesimi con due giornate di anticipo. Seguono Braga con 7 e Aek e Zorya con 3 ciascuno.

Gruppo H (quello del Milan)

Con il 4-1 inflitto al Celtic Glasgow, lo Sparta Praga, che sale a quota 6, accorcia in classifica dietro al Lilla capolista con 8 punti e al Milan secondo con 7. Scozzesi avanti con Edouard al 15′, rimonta ceca firmata da Hancko, Julis (doppietta) e Plavsic.

Gruppo I

Finisce 3-2 tra Qarabag e Sivasspor. Zoubir sblocca il risultato all’ottavo, ma è Kone a ristabilire l’equilibrio realizzando dal dischetto la rete che chiude la prima frazione in pareggio. Nella ripresa Matic sigla il momentaneo 2-1. Partita finita? Assolutamente no. Kayode e Kone ribaltano completamente il risultato e regalano tre punti fondamentali ai turchi, tenendo ancora vive le speranza di qualificazione. Il gol di Baena su assist di Bacca al 45′ non basta al Villarreal per battere il Maccabi Tel Aviv, che trova il pari in apertura di ripresa (47′). In classifica, guida il Sottomarino Giallo con 10 punti, quindi gli israeliani con 7, il Sivasspor con 6 e il Qarabag a 0.

Gruppo J

Vittoria importantissima quella dell’Antwerp sul campo del Lask (2-0), con la formazione di Leko che si porta al primo posto del Gruppo J. Il match cambia al 50′, quando Trauner viene espulso e lascia in 10 i padroni di casa praticamente per tutta la seconda frazione di gioco. Ne approfitta subito l’Antwerp che al 53′ passa in vantaggio con Rafaelov. Mezz’ora dopo arriva anche il raddoppio di Gerkens. In vetta con 9 punti c’è anche il Tottenham di Mourinho, che travolge 4-0 il Ludogorets con la doppietta di Carlos Vinicius (16′ e 34′) e gol di Winks (63′) e Lucas (73′).

Gruppo K

Netto 3-0 della Dinamo Zagabria sul campo del Wolfsberger. Majer porta in vantaggio gli ospiti all’ora esatta di gioco, Feldhofer le prova tutte per cercare il pareggio, ma ci pensa Petkovic a spegnere ogni velleità e mettere la sfida in cassaforte. Di Ivanusevic il gol che chiude i giochi. Il Feyenoord, in dieci uomini per l’espulsione di Jorgensen al 48′, non va oltre lo 0-0 a Mosca col Cska. In classifica, guidano i croati con 8 punti, quindi olandesi con 5, austriaci con 4 e russi ultimi con 3.

Gruppo L

2-0 dell’Hoffenheim contro lo Slovan Liberec. I tedeschi continuano il proprio percorso netto e conquistano i sedicesimi grazie al quarto successo in altrettanti incontri di Europa League. A siglare la rete dello 0-1 è Baumgartner, che sfrutta alla perfezione l’assist di Bogarde. Poco prima del 90′ arriva il raddoppio di Kramaric dal dischetto. Stesso risultato per la Stella Rossa sul campo del Gent. Pronti, via e gli ospiti passano in vantaggio con Petrovic, che sfrutta al meglio l’assist di El Fardou Ben. Il centrocampista classe ’89 si ripete anche al 58′ servendo a Milunovic il pallone per la rete del 2-0 che mette in ghiaccio la sfida. In classifica, dietro ai tedeschi a punteggio pieno con 12 punti, ci sono Stella Rossa con 9, Slovan Liberec con 3 e Gent fermo a 0.

Fonte tuttosport.com

