Mick Schumacher farà il suo debutto in una sessione ufficiale di prove libere del fine settimana di Formula 1 sul volante dell’Alfa Romeo al Gran Premio di Germania dell’11 ottobre a Norimberga.

Il 21enne, che è membro della Ferrari Driver Academy (FDA), è attualmente in testa alla classifica del campionato FIA di Formula 2, dopo aver conquistato una prima vittoria a Monza a settembre e poi un trionfo nella gara di Sochi della scorsa settimana, e ha una precedente esperienza di macchine di Formula 1, avendo già testato sia per Alfa Romeo che per la Ferrari nel 2019.

Schumacher guiderà la vettura di Antonio Giovinazzi per la sessione, poi il pilota italiano riprenderà le mansioni di guida per il resto del weekend di gara. “Sono felicissimo di avere questa possibilità nelle prove libere. Il fatto che la mia prima partecipazione a un weekend di Formula 1 si svolgerà di fronte al mio pubblico di casa, al Nuburgring, rende questo momento ancora più speciale. Vorrei ringraziare Alfa Romeo Racing ORLEN e la Ferrari Driver Academy per avermi dato l’opportunità di avere un altro assaggio di Formula 1 un anno e mezzo dopo il nostro test drive comune in Bahrain. Per i prossimi dieci giorni mi preparerò bene, in modo da poter fare il miglior lavoro possibile per il team e ottenere alcuni dati preziosi per il fine settimana.”Fonte www.repubblica.it

