Mara Martini è Atleta della Nazionale Italiana di Sci Alpinismo, maestra di sci alpino e amante della montagna. La 24enne cresciuta nel Bachmann Sport College si appresta ad iniziare un’altra avvincente stagione di sci alpinismo. Lo start della sua stagione è previsto in Francia in Val Thorens dal 25 al 27 Novembre con una Sprint Mista, molto in anticipo rispetto agli altri anni. Dopodichè dal 16 al 18 dicembre ci sarà il classico appuntamento a Pontedilegno con una Sprint ed una Individual. “ La tappa italiana di Pontedilegno è sempre molto bella e ben organizzata – spiega Mara – Ed in Tonale ci torneremo a fine marzo con la tappa di Coppa del Mondo”.

Nuova stagione, partner consolidati.

“ Voglio innanzitutto ringraziare chi mi sostiene: Eyof che porterò con orgoglio sul casco, e approfitto per augurare agli organizzatori e ai ragazzi in gara un grande in bocca al lupo. Acqua Dolomia che continua a supportarmi e che porterò sempre con me durante le gare e gli allenamenti, Onesporter, l’app friulana che giornalmente mi supporta nella pianificazione ed il Monitoraggio di tutta la mia attività per aiutarmi a performare al massimo.”

Nuova stagione: quali obiettivi.

“Per la nuova stagione sono sicuramente carica e motivata, cercheró come sempre di dare il massimo e soprattutto di divertirmi! Gli obiettivi principali sono come sempre il circuito di coppa del mondo e in più quest’anno ci saranno i mondiali in Spagna e il mondiale Long Distance qui in Italia a Ponte di legno.”

Rispetto alla scorsa stagione cosa c’è di più in questa.

“I mondiali sono il grosso obiettivo di stagione e in più il Trofeo Mezzalama, gara prestigiosa e faticosa di Sci Alpinismo, dove si parte da Cervinia, si attraversa il Monterosa e si arriva a Gressoney. E’ una gara che si corre in tre persone; spero di riuscire ad avere una squadra per poter partecipare e di fare una bella gara come nel 2019 che assieme ad Ilaria Veronese e Giulia Murada siamo arrivate seconde alla nostra prima edizione.”

Mara Atleta come si definisce: Oltre alla Mara atleta, chi è la Mara “Sono sicuramente una ragazza a cui piace vivere a pieno la montagna oltre che con gli sci ai piedi, correndo, camminando, arrampicando. E poter condividere le numerose attività con il mio ragazzo è una cosa che mi rende molto felice.

Mi piace quindi stare in famiglia ma sempre in movimento.

Lo sci Alpinismo dalla pandemia è considerato il nuovo Biathlon. “C’è stato il boom in pandemia, e ci sarà ora che è uno sport a costo zero. Lo sci alpinismo è sicuramente uno sport in forte crescita, a parte il materiale, è uno sport a costo zero, lo si può fare sempre (quando c’è la neve ovviamente) e si è a strettissimo

contatto con la natura. L’unico costo è la tanta, tantissima fatica e sacrificio.”

Come promuoveresti questo sport ai giovani?

“Lo promuoverei facendolo conoscere maggiormente ai giovani, può sembrare faticoso ma è sicuramente molto appagante.”

Mara è un’atleta matura. Come vorresti essere di esempio per i giovani ed invogliarli a praticare sci alpinismo?

“Facendoglielo provare, l’importante è provare con uno spirito di divertimento e con la voglia di essere liberi, in mezzo alla natura e alle montagne. Purtroppo i giovani d’oggi sono sempre incollati ad uno schermo, dovrebbero provare a cercare emozioni al di fuori, e lo sci alpinismo te ne può regalare molte!”