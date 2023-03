Seconda gara ai Campionati del Mondo per Mara Martini e per la friulana in coppia con Giulia Compagnoni a Boi Taull è medaglia di legno.

Mara e Giulia sono comunque felicissime.

“Peccato il legno, ma siamo una grande squadra, bravissime Alba e Giulia. Poteva essere podio tutto Italiano” “Ringrazio sempre i miei sostenitori come Eyof, Acqua Dolomia, Onesporter, La Sportiva”

Mara Martini, con casco giallo e la treccia bionda che la contraddistingue, è pronta a dare il cuore nelle prossime gare dei Mondiali.