COURCHEVEL (FRANCIA) – Marta Bassino ha vinto lo slalom gigante di Courchevel, valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile, con un crono di 2’19″03. Dietro di lei la svedese Sara Hector (+0″46) e la slovacca Petra Vlhova (+0″59). Bassino è riuscita a ribaltare il risultato della prima manche in cui la Vlhova era al comando (1’08″82) proprio davanti all’azzurra e all’americana Mikaela Shiffrin, che ha chiuso quarta. Quinto Advertisements Federica Brignone dopo l’ottavo della prima manche. Punti importanti anche per le altre due azzurre qualificate, Elena Curtoni e Sofia Goggia: la prima chiude al diciassettesimo posto, mentre la bergamasca è diciottesima.