COURCHEVEL (FRANCIA) – Petra Vlhova chiude al comando la prima manche dello slalom gigante di Courchevel, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. In Francia la slovacca conferma l'ottimo momento di forma e arriva al traguardo con il tempo di 1'08″82 davanti all'azzurra Marta Bassino (+0″49) e l'americana Mikaela Shiffrin (+0″65). Distacco importante dalla testa anche per Federica Brignone, ottava, a 1″64 da Vlhova. Si Sofia Goggia (sedicesima, +2″43) e Elena Curtoni (ventitreesima, +3″20). Eliminate le altre italiane in gara: Laura Pirovano, Roberta Melesi, Luisa Matilde Maria Bertani e Valentina Cillara Rossi. La seconda e decisiva manche è in programma alle ore 12:30.