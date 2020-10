SOELDEN – Buone notizie per lo sci italiano. Tutti gli atleti e lo staff azzurro sono risultati negativi ai test per il Covid e così saranno regolarmente al via questo weekend a Soelden, dove inizierà la stagione di Coppa del mondo.

Sabato gigante femminile, domenica quello maschile

La notizia è stata resa nota dalla Fisi. La Federazione ha poi precisato che in futuro saranno dati aggiornamenti riguardanti il Covid 19 solo ed esclusivamente in caso di positività. Gli azzurri parteciperanno quindi regolarmente alle prove che aprono la stagione: sabato in calendario il gigante femminile e domenica quello maschile. La campionessa uscente della coppa del mondo, Federica Brignone, vuole partire al meglio in una delle sue specialità preferite, contando anche sull’assenza dell’americana Mikaela Shiffrin. Per gli uomini da registrare la 13/a presenza a Soelden del veterano Manfred Moelgg.

Fonte www.repubblica.it

