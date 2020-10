SOELDEN (Austria) – Prima manche nel segno delle azzurre. E’ grande Italia a Soelden, in Austria, dove oggi è iniziata ufficialmente la 55esima edizione della Coppa del mondo di sci alpino. Marta Bassino è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante femminile davanti a Federica Brignone e alla norvegese Mina Fuerst Holtmann. La piemontese ha tagliato il traguardo in 1’09″54, mentre la milanese ha chiuso con un ritardo di 58 centesimi. Staccata di quasi un secondo (92 centesimi) la scandinava.

Oltre un secondo le altre inseguitrici

Quarte a 1″18 dalla Bassino la svizzera Michelle Gisin e la neozelandese Alice Robinson, vincitrice lo scorso anno qui a Soelden. Per il momento Sofia Goggia è ottava a 1″76 dalle connazionali. Eliminate le altre italiane in gara: Roberta Melesi, Valentina Cillara Rossi, Luisa Matilde Maria Bertani, Ilaria Ghisalberti, Laura Pirovano e Lara Della Mea. Si gareggia con un po’ di nebbia in quota, su una pista molto tecnica e sempre difficile dal fondo ghiacciato, un ripido muro centrale ed una lunga parte finale più pianeggiante. L’evento, come anticipato nella giornata di ieri dagli organizzatori, si sta svolgendo senza la presenza di pubblico a seguito della misure anti-Covid. Seconda manche alle ore 13 con tracciatura di un tecnico della squadra italiana.

Fonte www.repubblica.it

