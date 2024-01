Martina Vozza, 19 anni sciatrice paralimpica ipovedente e Ylenia Sabidussi 28 anni guida di Martina, Atlete della Fisip appartenenti allo Sci club ASD SportXAll Hans Erlacher Team, che corrono nella categoria Visually Impaired classe B2, sono tornate in Coppa del Mondo in questo 2024 con le gare di Veysonnaz due giganti e un super e subito sono andate a podio.

Nel primo dei due giganti la coppia friulana ha staccato un ottimo terzo posto, mentre sono uscite nel secondo ed oggi nel Superg sono salite sul secondo gradino del podio nonostante il poco allenamento alla velocità nelle gambe.

La disamina della prestazione in SuperG nelle parole di Martina: “Non ho sciato molto bene quest’oggi, perchè non mi sono fidata molto. Ma anche le avversarie non si sono fidate molto. Siamo comunque seconde. Il lato positivo lo colgo nella parte di scorrevolezza dove ho sciato bene e quindi posso migliorare. Nelle gare di gigante mi sono piaciuta molto nell’atteggiamento e nell’approcio”

Ricordiamo che Martina è rientrata questa stagione dall’infortunio al crociato dello scorso anno.