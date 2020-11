LONDRA – Terrore in Premier League durante la partita tra Arsenal e Wolverhampton, quando Raul Jimenez, dopo uno scontro di testa con David Luiz, è rimasto a terra, perdendo i sensi. Il giocatore messicano è rimasto a terra per 10 minuti, senza dare segnali di movimento, soccorso dai medici a bordo campo prima di essere portato fuori in barella. Non ci sono ancora aggiornamenti sulle sue condizioni. David Luiz è rientrato in campo con

una fasciatura mentre Jimenez è stato trasportato in ospedale da cui verranno nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni.