La svolta a Firenze

—

Eriksen ha iniziato a svoltare in un freddo pomeriggio di gennaio a Firenze, piazzato in regia come vice Brozovic più per dare una spolverata al pezzo in vendita prima che chiudesse il mercato che per reale convinzione. La resurrezione ha toccato diverse tappe, anche se la chiave resta il diverso atteggiamento ad Appiano. Christian ha capito che, soprattutto col sergente Conte, il piede buono non bastava. Per trovare spazio in un gruppo che stava trovando la quadra serviva metterci anche l’anima. Da mezzala sinistra il danese ha raffinato l’uscita palla nerazzurra, dato fantasia e verticalità nella mateà campo avversaria a una mediana di maratoneti e garantito pericolosità sui piazzati (chiedere al Milan in Coppa Italia). Il tutto senza pagare dazio in fase di non possesso, dove il 29enne di Middelfart ha cambiato passo. Ecco perché nel filotto dei suoi Eriksen ha sempre giocato titolare, se non per un problema fisico che lo ha frenato contro il Torino. L’unica esclusione per scelta tecnica è arrivata nel match con l’Atalanta, quando però l’Inter ha svoltato e vinto dopo il suo ingresso al posto di Vidal.