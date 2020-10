ROMA – Quinto cucchiaio di legno consecutivo per l’Italia nel Sei Nazioni di rugby. Nell’ultima gara del torneo gli azzurri di Smith hanno perso 34-5 contro l’Inghilterra allo stadio Olimpico. Continua il lungo digiuno per l‘Italia che non vince un match in questo torneo dal 28 febbraio 2015 (Scozia-Italia 19-22). Eddie Jones, il ct australiano degli inglesi, ha schierato la migliore formazione possibile vista l’alta posta in palio per la squadra ospite che però non giocava da marzo. E le difficoltà si sono viste soprattutto nel primo tempo malgrado la meta di Youngs già al 5’. Advertisements

