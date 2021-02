Tutto sul Sei Nazioni di rugby

Italia-Irlanda, il commento

E allora l’Irlanda, sfruttando anche qualche leggerezza di troppo nella difesa rivale, allunga la forbice: Keenan al 30′ si invola a schiacciare senza trovare ostacoli, Connors al 35′ fa tris. E poiché Sexton ha la mira del cecchino, ecco servito il 3- 27 che però non deprime l’Italia, brava a trovare la marcatura allo scadere con Meyer, in uscita da touche e su penetrazione di Garbisi. Il quale, da posizione defilata, non sbaglia la trasformazione mandando il match sul 10-27. Da dimenticare, invece, il rientro in campo degli azzurri, che al 3′ subiscono la quarta meta irlandese per mano di Stander (Sexton trasforma). Soffre l’Italia, che dal 19′ è costretta all’uomo in meno per il giallo a Zilocchi; Stander, al 22′, si vede togliere dal TMO una meta per un in avanti e al 23′ Bigi rimedia un altro cartellino lasciando cosi’ i suoi in 13. L’Irlanda, con la doppia superiorità, ha vita ancora più facile: Connors schiaccia in mezzo ai pali al 25′ (Sexton non sbaglia la trasformazione), Lowe si vede togliere dal TMO la gioia personale per un altro in avanti. Non è finita perché, allo scadere, arriva anche la marcatura di Earls: Sexton è infallibile e il 48-10 per i Verdi è servito. Prossimo appuntamento, il 13 marzo, contro il Galles, sempre a Roma.