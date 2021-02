Italia-Francia: il tabellino

La Meta di Luca Sperandio

L’Italia ha il merito di reagire, puntando sulla velocità di uscita del pallone dai punti di incontro e il gioco alla mano. É Garbisi su calcio di punizione a capitalizzare lo sforzo azzurro siglando 3 punti. La squadra di Galthiè però ha dalla sua un innegabile tasso tecnico e, nel momento più brillante degli azzurri, colpisce con due mete in soli quattro minuti: Fickou, al 26′, sfrutta un calcetto di Dupont per schiacciare oltre la linea bianca; sempre Dupont, al 29′, chiama Vincent a finalizzare un gran contropiede. In entrambi i casi, Jalibert trasforma per il 24-3 francese che suona troppo pesante per gli azzurri. Che, al 34′, si vedono annullare dal TMO una marcatura di Ioane per un ‘in avanti’ di Varney. L’Italia prova a reagire ma sono i galletti a dilagare, con le mete di Dulin (8′), Dupont (12′) e Thomas (16′). Jalibert si conferma implacabile dalla piazzola e la Francia vola, col bonus, sul 45-3. Smith chiede di non mollare e l’Italia, al 24′, va in meta con Sperandio, che si invola sull’out destro per firmare la prima gioia azzurra di questo Sei Nazioni. Garbisi non tradisce e lo scarto si riduce (10-45), la Francia pero’ chiude in bellezza con la meta non realizzata di Thomas a 7′ dallo scadere. L’Italia e’ battuta ma non in ginocchio: sabato prossimo, nella tana degli inglesi a Twickenham, c’è la chance per il riscatto.