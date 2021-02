TORINO – Franco Smith, capo allenatore della Nazionale italiana, ha scelto la formazione che affronterà la Francia di Fabien Galthiè per la partita d’esordio al Sei Nazioni 2021. Tante le novità tra cui un debuttante assoluto e due prime volte dall’inizio. Confermata la giovanissima mediana formata da Varneye e Garbisi, ed anche il triangolo allargato, con i due Benetton Ioane e Sperandio alle ali, e Trulla estremo. Coppia

di centri inedita formata da Zanon ealla prima convocazione ufficiale con la Nazionale azzurra per l’italo-argentino. Tra gli avanti invece prima partita da titolare perschierato terza centro e sarà affiancato da Meyer e Negri, al rientro dopo l’infortunio. In seconda linea spazio a Sisi e Lazzaroni, con Cannone fuori, mentre in prima linea si rivedono Riccioni e, anche lui al debutto dal primo minuto, che andranno a completare il reparto insieme al tallonatore Luca, al nono cap da capitano. “Affronteremo con coraggio la Francia che ha mostrato le proprie qualita’ durante lo scorso Sei Nazioni e la Nations Cup. Seguiamo il nostro processo di crescita per proseguire nell’inserimento delle nuove generazioni: non vedo l’ora di esordire in un torneo cosi’ importante e affascinante come il Sei Nazioni”, avverte Franco Smith.