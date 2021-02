ROMA – L’allenatore della Nazionale italiana Rugby Franco Smith ha ufficializzato la formazione che sabato alle 15.15 affronterà l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma nel match valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2021. Nessun cambiamento nel XV titolare schierato nell’ultimo match contro l’Inghilterra con il triangolo allargato formato da Trulla, Sperandio e Ioane – autore della sua prima meta in maglia Azzurra a Twickenham – e coppia Advertisements Arbitrera’ il match il francese Mathieu Raynal. “Abbiamo lavorato molto su noi stessi focalizzandoci sul nostro piano di gioco. Contro l’Irlanda puntiamo a mostrare lo stesso atteggiamento mostrato nell’ultimo match con l’obiettivo di fare un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita” ha dichiarato Smith.