ROMA – E’ partito il raduno dell’Italia del Rugby in vista della sfida contro il Galles per il Sei Nazioni, in programma sabato 13 marzo allo stadio Olimpico alle 15.15. Gli azzurri si sono ritrovati presso l’NH Collection Vittorio Veneto di Roma “ Nella giornata odierna tutti i membri della squadra – staff e giocatori – si sono sottoposti al test molecolare il cui esito negativo dara’ il via all’allenamento sul campo Advertisements ” ha dichiarato il team manager azzurro Luigi Troiani.