Selene, nome di matrice greca vuol dire letteralmente “luna”, “luce”, “splendore”, “radianza”, ed è pensando alla bellezza di questo astro e alle tante notti passate in mare ad ammirarne il chiarore che Massimo De Campo, velista udinese di formazione classica, ha deciso di chiamare così la sua imbarcazione.

Selene Alifax è uno Swan 42 One Design che corre per i colori dello Yacht Club Lignano, accanto all’armatore timoniere ci sono un gruppo di dodici elementi formato da professionisti e appassionati, che regatano insieme da diverse stagioni.

La randa è affidata ad Alberto Leghissa, campione con un invidiabile palmares di successi internazionali al suo attivo, professionista di gruppo 3 per World Sailing insieme a Branko Brcin alla tattica e all’olimpionico Andrea Trani, trimmer di bordo.

Completano il gruppo velisti esperti come Fulvio Manuelli alla prua, Lorenzo Pujatti aiuto prodiere, Camillo Galiano all’albero, Antonio Guerrini aiuto albero, Giovanni Battista Ballico alle drizze, Giulio Maccarrone aiuto drizze, Michele Meotto regolazione fiocco e Alessandro Alberti navigatore.

Selene Alifax negli ultimi anni si è distinta nei maggiori campi di regata internazionali con successi che l’hanno portata in vetta al panorama ORC, tra i quali la vittoria assoluta al Campionato Mondiale ORC di Sebenico nel 2019, il terzo posto al Campionato Italiano Assoluto d’altura nel 2016, 2017, 2018 e il secondo posto nel 2017 al Campionato Mondiale ORC, oltre a numerosi altri podi conquistati nelle regate internazionali di Palmavela.

L’inizio di stagione 2021, a causa delle numerose limitazioni del periodo, è stato per Selene Alifax alla recente Swan Sardinia di Porto Cervo in cui una sfortunata avaria (la rottura del bompresso), non ha permesso all’equipaggio di esprimere tutte le potenzialità del mezzo.

Dopo un’attenta messa a punto, Selene con il sostegno del Title Sponsor Alifax e degli Sponsor Duferco Energia, Prosecco Doc e Marina Sant’Andrea a è ora pronta per gli importanti appuntamenti che l’attendono, a partire dalla 39^ Copa del Rey, che si disputerà dall’1 al 7 agosto a Palma de Mallorca.

Selene Alifax correrà nella divisione Swan OD su apposito campo di regata e troverà sul suo percorso 11 agguerriti avversari da 6 nazioni nella classe 42.

L’equipaggio scenderà in campo fin da oggi per un intenso allenamento e da domenica 1 agosto il programma agonistico entrerà nel vivo con le regate di prova, seguite a partire da lunedì 2 agosto dalle prove ufficiali valide per la classifica del campionato, che si concluderà sabato 7 agosto.

L’impegno di Selene Alifax continuerà sempre a Palma de Mallorca dal 15 al 19 settembre con la partecipazione al The Nation Trophy Swan.

SPONSOR DELLA STAGIONE 2021 DI SELENE ALIFAX

Alifax nasce nel 1988 a Padova, dalla decennale esperienza del Dr. Paolo Galiano. Nel 1998, a seguito dell’acquisizione di Sire Analytics Systems, Alifax si afferma nel mercato italiano per la produzione di diagnostica clinica ed inizia un rapido sviluppo del mercato estero, siglando importanti contratti di distribuzione. Oggi Alifax è presente in 100 paesi grazie alla collaborazione con partner commerciali consolidati negli anni.

Duferco Energia, è un operatore attivo a 360° nel mercato energetico italiano dalla produzione rinnovabile, al trading, sino alla fornitura all’utente finale e allo sviluppo di servizi di efficientamento energetico. Nata per gestire gli investimenti del Gruppo Duferco in impianti di produzione da fonti rinnovabili, Duferco Energia si è successivamente focalizzata nella commercializzazione di servizi energetici per tutti i segmenti di mercato.

Prosecco Doc è il Consorzio di Tutela del celebre vino, istituzione preposta al coordinamento e alla gestione della Denominazione di Origine Controllata.

Il Consorzio ha l’obiettivo di associare in modo volontario le diverse categorie di produttori, i viticoltori singoli e associati, i vinificatori e le case spumantistiche, per garantire lo sviluppo della Denominazione ed il rispetto delle regole previste dal Disciplinare di produzione.

Shipyard & Marina Sant’Andrea è un porto turistico situato a San Giorgio di Nogaro, nella laguna di Marano. Esteso su un’area di 200.000 mq. con gli oltre 700 posti barca tra terra e mare per imbarcazioni fino a 30mt., è il luogo ideale per custodire e vivere in piena sicurezza la propria imbarcazione.

Il cantiere con annessa l’area di rimessaggio coperta e scoperta è il punto di forza dello Shipyard & Marina Sant’Andrea. Qui grazie alla vasca di alaggio (8,5mt.), alle alte portate dei travel lifts e ai grandi spazi coperti, sono possibili tutti i tipi di intervento sulle imbarcazioni.