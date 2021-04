Nel nuovo impianto i Saints non hanno mai vinto. La squadra di Hasenhüttl non ha ancora preso gol in coppa e può eguagliare l’Everton 1965-66. Ad assistere alla sfida ci saranno 4mila persone

In Inghilterra è tempo di semifinali di FA Cup. Oggi si gioca Chelsea-Manchester City e domani allo stadio di Wembley sarà la volta di Leicester-Southampton (finale il 15 maggio a Londra in gara unica). Ad assistere alla partita ci saranno 4 mila persone: non saranno tifosi delle due squadre, ma residenti del quartiere londinese di Brent e operatori sanitari. Sarà un primo test per valutare il ritorno degli spettatori negli stadi inglesi. Advertisements

I NUMERI — Il Leicester, che in Premier League è terzo in classifica, è arrivato alla semifinale battendo Stoke City (4-0), Brentford (3-1), Brighton (1-0) e Manchester United (3-1). Il Southampton, che in campionato è soltanto 14°, ha superato Shrewsbury Town (2-0), Arsenal (1-0), Wolverhampton (2-0), Bournemouth (3-0) e potrebbe diventare la prima squadra a raggiungere la finale senza subire gol da quando questa impresa riuscì all’Everton, nel lontano 1965-66. Il Southampton, tra l’altro, ha vinto le ultime due partite di Coppa d’Inghilterra contro il Leicester, battuto 1-0 nel gennaio 2006 e 2-0 nel gennaio 2008. I Saints hanno però vinto per 2-0 in Premier in questa stagione (la gara di ritorno si giocherà l’1 maggio).

I PRECEDENTI — Il Leicester arriva in semifinale per l’ottava volta (4 vittorie e 3 sconfitte il bilancio), ma non la gioca dal 1982, quando perse 2-0 contro il Tottenham, che poi conquistò il trofeo. Dopo aver vinto due delle prime tre semifinali tra il 1898 e il 1902, invece, il Southampton ha superato lo scoglio semifinale soltanto due volte su nove partite (nel 1976, quando conquistò la sua unica coppa battendo lo United, e nel 2003, quando perse invece contro l’Arsenal). Si giocherà a Wembley e nel nuovo stadio il Leicester ha sempre perso. Da quando ha vinto la finale del Football League Trophy nel 2010, anche il Southampton ha perso tutte e quattro le partite giocate a Wembley, inclusa la semifinale di FA Cup contro il Chelsea nel 2018.

