KOUEKONG (Camerun) – Va avanti il Senegal, che batte 2-0 Capo Verde (reti di Mané e Bamba Dieng) e si qualifica per i quarti di finale di Coppa d’Africa. Brutte notizie però per il difensore del Milan Ballo-Touré, che al rientro dopo il Covid-19 è stato inserito all’82’, ma poi è stato costretto a uscire nel recupero per un sospetto problema muscolare. La squadra guidata da Aliou Cissé ha superato un avversario che ha giocato in inferiorità numerica dal 21′ per via dell’espulsione di Patrick Andrade (su segnalazione del Var), poi ridotto in nove uomini nella ripresa per un altro cartellino rosso comminato al portiere Vozinha, dopo uno scontro terrificante testa a testa con Sadio Mané.