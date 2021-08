I campioni d’Italia ospitano i rossoblù nella prima giornata di campionato, devono rompere un trend negativo contro il Biscione. I nerazzurri sono imbattuti nelle ultime 17 sfide giocate a San Siro alla prima giornata, 14 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo ko risale al 1987

Si parte. Sabato 21 agosto torna la Serie A e si comincia con i campioni in carica: l’Inter ha cambiato pelle rispetto alla passata stagione ed è chiamata a una grande annata per provare a difendere il titolo. Gli uomini di Simone Inzaghi ospitano il Genoa di Ballardini per dare ufficialmente il via alla Serie A 2021/22: fischio d’inizio alle 18.30.

L’ESTATE — Ora si fa sul serio, dopo un’estate fatta di allenamenti e amichevoli. L’Inter di Inzaghi è scesa in campo quattro volte, tra il 17 luglio e il 14 agosto: 2-2 contro il Lugano (poi battuto ai rigori), 6-0 al Crotone, 2-0 al Parma e 3-0 alla Dinamo Kiev. Oltre a qualche test “in famiglia”, come il 4-0 alla Pro Vercelli. A differenza dei campioni d’Italia, il Genoa ha già avuto modo di disputare una partita ufficiale: primo turno di Coppa Italia, con il sofferto successo per 3-2 contro il Perugia in rimonta da 0-2 (decisivo il gol nel finale di Kallon). In precedenza il Grifone aveva vinto contro Stubai (5-0) e Wacker Innsbruck (4-1) prima di perdere 3-2 contro il Mainz.

I NUMERI — Nelle ultime sfide in Serie A contro il Genoa, l’Inter ha quasi sempre dilagato. Lo dicono i numeri: il punteggio complessivo degli ultimi sei confronti è 21-0 in favore dei nerazzurri. Si tratta della serie più lunga senza gol da parte del Grifone contro una singola squadra nella massima serie: l’ultima rete porta la firma di Goran Pandev, nel 2-0 rossoblù del febbraio 2018. C’è un altro dato che fa pendere il pronostico dalla parte dell’Inter: i nerazzurri sono imbattuti nelle ultime 17 sfide giocate a San Siro alla prima giornata (14 vittorie e 3 pareggi). L’ultimo ko risale al 1987, 0-2 contro il Pescara. Dall’altra parte, però, il Genoa è imbattuto nelle ultime cinque partite inaugurali della Serie A. I nerazzurri ripartono dalla striscia di 16 vittorie consecutive in casa, nel finale della scorsa stagione con Conte in panchina e Lukaku a guidare l’attacco. Ora c’è Dzeko, che scenderà in campo per la 200ª volta in Serie A: il bosniaco ha segnato 3 gol al Genoa nella massima serie.

