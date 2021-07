E’ passata poco più di una settimana dalla finale degli Europei con il trionfo degli Azzurri, ma è già tempo di pensare al campionato, al via il 21 agosto, quindi tra 33 giorni. La Lega ha reso noti oggi anticipi e posticipi delle prime due giornate. La nuova stagione si aprirà sabato 21 con due sfide in contemporanea alle ore 18.30. In campo i campioni d’Italia dell’Inter, a San Siro contro il Genoa, e l’Hellas Verona in casa col Sassuolo.