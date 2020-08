ROMA – Le società di private equity Cvc Capital Partners e Advent International vanno all’assalto della Serie A. I due gruppi sono decisi a unire le forze per presentare un’offerta congiunta da 1,3 miliardi di euro finalizzata ad acquisire una quota di minoranza della media company che gestirà i diritti tv del massimo campionato di calcio italiano. Tutto nasce dalla volontà della Serie A di aumentare i ricavi per arginare le perdite causate dal coronavirus. Da qui l’idea della Lega di creare una nuova società – la cui valutazione complessiva ammonterebbe a 13 miliardi di euro – alla quale affidare la distribuzione e la messa in onda delle immagini, mettendo sul mercato il 15% delle sue azioni.



Le società di A riflettono, in due settimane la decisione

Finora concorrenti tra loro, come conferma il ‘Financial Times’, i due colossi stranieri hanno raccolto l’invito e, con il supporto del fondo italiano Fsi (controllato dalla Cdp), hanno rotto gli indugi per rilevare il 10% della suddetta media company. I club della massima serie guardano ancora con diffidenza uno scenario che potrebbe determinare ingerenze esterne sulla gestione del marchio internazionale e sullo sviluppo commerciale della Serie A. Una decisione è attesa entro le prossime due settimane, in modo che le varie società abbiano tempo e modo di valutare la situazione in modo approfondito.



Necessario il voto favorevole di 15 club

Perché l'accordo vada in porto gli offerenti avranno bisogno del supporto di 14 dei 20 club partecipanti al prossimo campionato e per la ratifica definitiva, invece, servirà il voto favorevole di 15 società. Attorno alla notizia per il momento c'è il più stretto riserbo e i protagonisti hanno preferito non commentare l'indiscrezione lanciata dal 'Financial Times'. La certezza è che la Serie A, seppur fuori dal campo, stia giocando una partita importantissima. Il presidente Paolo Dal Pino spera di tracciare una strada che possa consentire di colmare almeno parte del gap che ora come ora, in termini di appeal televisivo, esiste tra il nostro campionato e la Premier League o la Liga spagnola. Fonte www.repubblica.it

