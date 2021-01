Tutto cambia al 31′, quando Ronaldo si inventa dal nulla il gol del vantaggio. Bravissimo Ramsey a rubare palla a un De Paul non proprio reattivo nel controllo (peccato, fin lì l’argentino era stato bravissimo), poi la sfera finisce nei piedi di CR7 che da sinistra scatta verso l’area in modo bruciante e scocca un tiro di violenza e precisione micidiali. Non passa un minuto e i bianconeri rischiano di incassare il pareggio con Ramsey che, per una sorta di contrappasso, perde palla a favore di Wallace e Lasagna, liberato in area dal passaggio, calcia male e fra le braccia di Szczesny.

Approccio molle

Il vantaggio scioglie un po’ la manovra dei bianconeri (al 37′ Ramsey chiama Musso a un miracolo dopo un bello scambio con McKennie) che hanno approcciato in modo non del tutto convincente la gara. Fino alla rete è stata una Juventus inceppata, dalla costruzione affannata e poco precisa, con poche idee e quasi tutte prevedibili. Di buono c’è solo il pressing alto, ma l’approccio alla partita non è lucidissimo. Dybala sta largo e lontano dall’area, che rimane troppo spesso vuota (c’è un esempio lampante e desolante al 9′ quando un buon cross di Ronaldo da sinistra non trova nessuno). E poi restano le sbavature difensive, come quella che al 10′ porta De Paul a segnare il potenziale gol del vantaggio, annullato dal Var per un decisivo tocco di mano dello stesso De Paul, nel momento in cui fa partire l’azione. Sospiro di sollievo per i bianconeri che, tuttavia, si perdono Lasagna che va a crossare in mezzo per l’accorrente (e non marcato) De Paul.

La ripresa

La Juventus inizia il secondo tempo come avrebbe dovuto iniziare il primo. Aggressiva, concentrata, spietata: Chiesa trascina in avanti i suoi e segna il gol del 2-0 dopo 4′: Ronaldo verticalizza per l’azzurro, che sorprende alle spalle Stryger Larsen e una volta in area batte Musso con un diagonale rasoterra ben indirizzato. Giusto premio a una prestazione eccellente. Dopo pochi minuti arriva il terzo gol con un’azione caparbia di Ramsey che raccoglie la respinta di un suo primo tiro e, rialzandosi da terra, riesce a colpire a rete. Ma proprio in quella fase confusa, la palla finisce sul braccio e Giacomelli annulla con il Var. Il terzo gol arriva comunque poco dopo, al 70′ con Cristiano Ronaldo imbeccato alla grande da Bentancur che ruba un pallone a De Paul e lancia CR7 verso un diagonale imprendibile. Nel frattempo l’Udinese ha colto due traverse con Stryger Larsen e con Zeegelaar, a conferma di una difesa non completamente impermeabile da parte della Juventus che, infatti, finisce per prendere il gol del 3-1 (di Zeegelaar che, libero, colpisce da pochi metri) all’ultimo minuto, con una distrazione collettiva per la quale Pirlo, giustamente, si arrabbia. Certe leggerezze non ce le si deve concedere anche sul 3-0. Dybala, segnando in contropiede il quarto gol, con una magnifica azione riporta il sorriso sul viso del tecnico: non che la sua prestazione sia stata esattamente centrata, ma per l’argentino è molto importante ritrovare un gol, perché la testa fa miracoli.