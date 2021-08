L’assemblea di Lega Serie A di quest’oggi ha dato il via libera all’accordo tra DAZN e Sky per la sub-licenza del pacchetto 1 dei diritti tv del massimo campionato italiano per i locali pubblici . L’accordo però dovrà necessariamente essere valutato dall’Antitrust.

Un’altra decisione presa è quella relativa ai diritti audiovisivi nell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa). La Lega ha deliberato infatti di procedere alla creazione di un canale in lingua araba sulla piattaforma YouTube. Sul canale saranno trasmessi cinque incontri in diretta e in chiaro per ogni giornata di campionato, commentati direttamente dal nuovo Centro di Lissone della Lega Serie A e visibili unicamente nell’area interessata.