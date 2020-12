ROMA – In vista delle gare della tredicesima giornata di campionato, in programa a partire da domani sono state rese note le designazioni arbitrali. Ad aprire le danze domani c’è Fiorentina–Verona (15, Fourneau), a seguire Sampdoria-Crotone (Mnganiello), mentre la gara delle 20.45 tra Parma e Juventus sarà diretta da Calvarese. Domenica alle 12.30 c’è Torino–Bologna diretta da Pasqua. Atalanta–Roma, in campo alle 18, è stata affidata a Di Advertisements , mentre sarà Orsato a dirigere il posticipo delle 20.45 tra Lazio e Napoli.