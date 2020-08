Napoli, Cagliari, Roma, Brescia: cresce la lista dei giocatori positivi al Covid, positivi di ritorno perché molti di loro sono stati in vacanza in Costa Smeralda. In questi giorni si stanno radunando le squadre e i calciatori vengono sottoposti ai test: c’è il rischio di altri positivi. La Lega di serie A ha fissato l’inizio della prossima stagione nel weekend del 19-20 settembre ma tiene sono controllo la situazione. Di fronte ad una decina totale di positivi, non ci dovrebbe essere alcun allarme. Basterebbe appplicare il protocollo. Dovessero aumentare il numero sarebbe un problema per le squadre che solo adesso vanno in ritiro. Il 27 agosto la Figc ufficializza gli organici di tutti i campionati, il 1 settembre la Lega di A darà i calendari (niente cerimonia stavolta, saranno messi sul sito), il 2 settembre assemblea di Lega per valutare le offerte vincolanti dei fondi di investimento che dovranno arrivare tassativamente entro il 25 agosto. Si farà di tutto per non spostare la data di partenza del 19 settembre: tempo fa si era parlato anche del 4 ottobre, data che piace soprattutto a De Laurentiis, ma che sarebbe ad altissimo rischio. Forse non basterebbe nemmeno cancellare le vacanze natalizie (già previsto di giocare il 3 gennaio): biogna chiudere entro maggio per via degli Europei e in caso di nubifragio, o di altri eventi non si troverebbero le date per recuperare le partite. Allora, se davvero si va al 4 ottobre, ecco che torna in ballo l’ipotesi di Gabriele Gravina, playoff e playout. Ci tiene molto il n.1 del calcio italiano, e non da adesso che c’è la pandemia. E’ un suo vecchio pallino. I playoff consentirebbero di accorciare il campionato: sarebbero strutturati con 5 gironi da quattro e al termin di un percorso abbastanza snello ecco playoff fra le prime 12 e playout fra le ultime otto. I club sinora si sono opposti, ben pochi i favorevoli. Ma di fronte ad una situazione emergenziale, che ci ci auguriamo possa essere scongiurata, bisognerebbe trovare soluzioni estreme. Ai primi di settembre, finito il periodo dei rientri dalle vacanze, si capirà qualcosa in più. Per quanto riguarda il ritorno degli spettatori negli stadi invece meglio mettersi il cuore in pace per ora. Se ne parla magari ad ottobre.

Lega Pro, calendari il 10 settembre al Coni

Dopo la presentazione di Connector, il pallone che rappresenta una simbolica connessione tra tutte le regioni d’Italia e un importante segnale di ripartenza del calcio di Serie C, nell’agenda della Lega Pro è segnato un altro fondamentale appuntamento: quello del sorteggio dei calendari, previsto il 10 settembre al Salone d’Onore del Coni di Roma. Il 27 agosto, infatti, scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, il 3 settembre quello per i ripescaggi. Domande che dovranno poi essere valutate e convalidate dalla Figc. Si avrà così la mappa completa della nuova Serie C, che tra poco più di un mese – esattamente il 27 settembre – ricomincerà a regalare le sue emozioni, con l’auspicio che ci sia un almeno parziale ritorno del pubblico negli stadi: “è l’elemento che trasforma il calcio in emozione”, afferma il president della Lega Pro Francesco Ghirelli. Ma dovrà aspettare.

