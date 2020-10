CITTADELLA – Il Cittadella da solo in vetta. Al Tombolato gli uomini di Venturato battono 3-0 il Brescia e restano a punteggio pieno dopo due giornata del campionato di serie B. I granata che puntano alla salvezza, ma che come ogni anno poi si ritrovano a giocarsi un posto in serie A, sorprendono le Rondinelle ancora a secco di vittorie e già in ritardo di 5 lunghezze dalla testa della classifica.

Il match

Sin dalle prime fasi il match è equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. La squadra di Venturato, rinnovata come ogni anno, preme bene in avanti, mentre il Brescia gioca di rimessa. La prima occasione clamorosa arriva al 5′ del secondo tempo, quando Ogunseye anticipa Jorone; mentre la palla sta per scivolare in rete viene respinta sulla linea da Mateju. I padroni di casa sono in un buon momento e mettono spesso in difficoltà gli avversari con Branca e Ogunseye, ma è D’Urso a sbloccare il risultato al 13′ con un secco fendente sotto la traversa. La spinta granata non si ferma e produce il raddoppio al 28′ con Tsadjout che raccoglie un diagonale di Donnarumma e di prima intenzione gira nell’angolino. C’è la reazione del Brescia, ma di fronte trova un grande Maniero, artefice di interventi spettacolari. Nel recupero addirittura arriva il terzo gol con Gargiulo, che sigilla una prestazione maiuscola di tutta la squadra granata.

CITTADELLA-BRESCIA 3-0 (1-0)

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma (3′ st Benedetti); Vita (4′ st Tavernelli), Pavan, Branca (3′ st Rosafio); D’Urso (27′ st Iori ); Tsadjout (3′ st Gargiulo), Ogunseye. In panchina: Plechero, Camigliano, Perticone, Proia, Mastrantonio, Awua, Cassandro. Allenatore: Venturato

BRESCIA (4-2-3-1): Joronen; Martella , Mangraviti , Chancellor , Mateju ; Labojko (38′ st Viviani), Dessena (13′ st Van De Looi ); Spalek (1′ st Skrabb), Ayè , Zmrhal (13′ st Ragusa); Donnarumma . In panchina: Kotnik, Cistana, Ghezzi, Semprini. Allenatore: Del Neri

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

RETI: 13′ st D’Urso; 28′ st Tsadjout, 1′ st Gargiulo

NOTE: serata piovosa; terreno pesante. Ammonito: Tavernelli. Angoli: 3-3. Recupero: 0′; 6′.

La Cremonese ferma il Pisa

Si interrompe dopo sei vittorie consecutive, considerando anche la scorsa stagione, la serie del Pisa. fermato sull’1-1 da un’ostica Cremonese: alla fine il risultato è giusto anche se i nerazzurri hanno da recriminare per una rete annullata per un dubbio fuorigioco a Masucci al 18′ del secondo tempo. Il Pisa passa al primo affondo con Vido, che chiude un triangolo con Marin e batte l’incolpevole Volpe. La Cremonese sembra accusare il colpo, poi pian piano si fa viva nell’area nerazzurra e al 40′ pareggia con una magistrale punizione dal limite di Buonaiuto. Nella ripresa il Pisa ci prova e trova anche il gol del vantaggio con Masucci che pero’ viene annullato. Dopo il ritmo cala e alla fine non ci sono piu’ clamorose occasioni da rete.

PISA-CREMONESE 1-1 (1-1)

PISA (4-3-1-2): Perilli 6; Pisano 6 (10’st Birindelli 6), Caracciolo 6, Varnier 6, Lisi 6; Gucher 6 (36’st De Vitis 6), Marin 6 (15’st Siega 6), Mazzitelli 6; Soddimo 6 (15’st Masucci 6); Vido 6.5 (36’st Palombi 6), Marconi 6. In panchina: Kucich, Loria, Belli, Zammarini, Sibilli, Masetti, Benedetti. Allenatore: D’Angelo 6.

CREMONESE (4-3-1-2): Volpe 6; Bianchetti 6, Ravanelli 6, Terranova 6, Crescenzi 6 (35’st Valeri 6); Valzania 6, Gustafson 6, Pinato 6 (30’pt Buonaiuto 6.5); Ghisolfi (1’st Deli 6); Ciofani 6 (35’st Celar 6), Ceravolo 6 (19’st Strizzolo 6). In panchina: De Bono, Zaccagno, Fiordaliso, Castagnetti, Nardi. Allenatore: Bisoli 6.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo 6.

RETI: 7’pt Vido, 40’pt Buonaiuto. NOTE: Giornata nuvolosa, terreno in buona condizioni. Spettatori: 427 per un incasso di 8.038 euro. Ammoniti Ravanelli, Strizzolo, Lisi, Birindelli e Terranova. Angoli: 7-5 per la CREMONESE. Recupero: 1′, 4′.

