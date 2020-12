come ilche vince al Tombolato contro il: finisce 3-0 con le reti di D’Urso, Adorni e Gargiulo. Termina 0-0, invece, la sfida di Ferrara tra: nel primo tempo, i padroni di casa prima falliscono un calcio di rigore con Paloschi e poi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Strefezza.

TORINO – Netta vittoria casalinga per il Monza nel turno infrasettimanale di Serie B. La squadra di Brocchi ottiene la quinta vittoria in campionato battendo 5-0 in casa l’Entella grazie a Kevin Prince Boateng . L’ex calciatore del Milan ha deciso la sfida con una doppietta di testa nel primo tempo. Nella ripresa, gol di Dany Mota e doppietta di Sampirisi per il definitivo 5-0. Il Monza raggiunge quota 20 in classifica,

Pareggia la Salernitana, vince l’Empoli

La Salernitana pareggia 1-1 in casa contro il Lecce nel turno infrasettimanale di Serie B e non riesce a difendere il primo posto in classifica. La formazione di Castori non trova i tre punti a Salerno, dopo la sconfitta a Brescia, e va a quota 25 punti dopo 12 giornate. E’ la rete di Capezzi all’11’ del primo tempo a sbloccare l’incontro, nella ripresa il pareggio di Mancosu su calcio di rigore. Ne approfitta l’Empoli, che stende 1-0 la Cremonese grazie al gran gol di Stulac, conquista il secondo successo di fila e scavalca la Salernitana in testa alla graduatoria di B. La formazione di Dionisi è ora prima con 26 punti.

Pareggia il Brescia, vince il Cosenza ad Ascoli

Pareggio di 1-1 tra Pordenonee Brescia: apre Diaw per i padroni di casa, risponde Spalek per gli ospiti. Il Brescia, in dieci dal 55′ per il rosso a Van De Looi, rimedia un punto e resta con il Pordenone a metà classifica con 14 punti. Vittoria in tasferta per il Cosenza, che trionfa 3-0 ad Ascolicon i gol di Baez, Gliozzi e Bittante salendo a quota 12 e lasciando i bianconeri al penultimo posto in classifica. Infine, finisce senza reti Pisa-Pescara, con i padroni di casa che si fermano dopo due vittorie di fila.

