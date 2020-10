BRESCIA – È durata appena due giornate l’avventura di Gigi Delneri sulla panchina del Brescia. Con una nota sul proprio sito, infatti, il club lombardo ha ufficializzato l’esonero del tecnico friulano, tornato ad allenare dopo due stagioni e mezzo di inattività. Fatale all’ex Chievo è stato il ko per 3-0 nel posticipo con il Cittadella, che ha lasciato le Rondinelle rimanere ferme a un solo punto in classifica. Cellino ha deciso di richiamare in panchina Diego Lopez, ancora sotto contratto dopo aver guidato il Brescia nello scorso campionato, da febbraio ad agosto. Il vice dell’uruguaiano sarà Stefano Fini, dato che anche l’allenatore in seconda di Delneri, Stefano Lucchini, è stato sollevato dall’incarico.

Advertisements

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram