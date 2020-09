ROMA – Si completa il programma della prima giornata di Serie B. Vittoria esterna per il Cittadella, che contro la Cremonese fa valere la maggiore esperienza e si impone a domicilio (0-2). Pareggio scoppiettante nel posticipo serale, con la Reggiana che torna in cadetteria e gioca alla pari contro il Pisa, che lo scorso anno vide sfumare la qualificazione ai playoff soltanto all’ultima giornata di campionato: 2-2 il risultato finale.

I match

Debutto interno amaro per la Cremonese contro il Cittadella. I veneti, per il vantaggio, ringraziano un regalo di Bianchetti e Castagnetti, che si scambiano maldestramente palla su punizione. Ogunseye capisce tutto e si dirige comodamente verso la porta grigiorossa prima di battere Alfonso. Nel secondo tempo, a 9′ dalla fine, arriva il raddoppio dei veneti con Benedetti, direttamente su calcio di punizione. Inutile l’assalto finale della Cremonese, con Celar che impegna severamente Maniero subito dopo la rete dello 0-2. La Reggiana bagna il ritorno in Serie B con un buon pareggio interno contro il Pisa. I padroni di casa sbloccano subito il match con Mazzocchi, che raccoglie un lancio di Radrezza e fredda Perilli dopo soli 7 minuti. Pareggio nerazzurro con Caracciolo, che insacca di testa sugli sviluppi di un angolo calciato da Gucher. I toscani cavalcano l’onda del pari e ribaltano la sfida a 9′ dall’intervallo con Vido, bravo nel leggere una “spizzata” di Marconi prima di battere Cerofolini in uscita. Il Pisa sfiora il tris con Pisano, il definitivo 2-2 arriva nella ripresa con Martinelli, anche stavolta sugli sviluppi di un angolo.

Fonte www.repubblica.it

