FROSINONE – Il primo round lo vince lo Spezia. I liguri infatti espugnano per 1-0 lo Stirpe e si aggiudicano la finale di andata del play-off contro il Frosinone, ipotecando di fatto la promozione in Serie A, a meno di improvvisi crolli nel match di ritorno in programma giovedì 20 agosto. A decidere questa sera è stato un gol nel primo tempo di Gyasi per una vittoria finale meritata.

Gyasi manda avanti gli ospiti

Nesta schiera i suoi col 3-4-1-2 con Novakovich e Dionisi in attacco, supportati da Rohden. Italiano risponde col suo 4-3-3 con N’Zola, Galabinov e Gyasi nel tridente offensivo. Sono gli ospiti a farse vedere per primi in avanti, come al 10′ quando Gyasi raccoglie un cross di Bartolomei ma in tuffo manda la sfera alta. La gara è molto combattuta, come è giusto che sia per una posta in palio così alta, con una pressione molto alta dello Spezia a centrocampo. Dopo un salvataggio di Erlic su Dionisi, i liguri passano al 21′: assist di Maggiore e Gyasi difende la palla col corpo e stavolta non sbaglia. Gli animi si scaldano e Dionisi viene ammonito e salterà il ritorno, mentre Terzi entra duro Novakovich rischiando il rosso. Nel finale del tempo ci pensa Scuffet a salvare in due tempi su Gori.

Liguri in controllo e vicini al raddoppio

Comincia il secondo con gli stessi 22 interpreti e i ciociari cercano subito il pari con Krajnc, ma Scuffet blocca la conclusione. Al 53′ N’Zola viene favorito da un rimpallo ma calcia alto da buona posizione. Poco dopo spunto di Ferrer, ma né Galabinov né Maggiore arrivano alla deviazione vincente. Nesta cambia il nervoso e già ammonito Dionisi con Ciano, mentre Paganini di testa fallisce una grossa occasione su cross di Gori. Lo Spezia però torna in controllo e insiste, ma Gyasi stavolta al volo trova la deviazione di Ariaudo. Al 67′ Galabinov, servito da N’Zola, si divora il 2-0 mancando completamente la conclusione all’altezza del dischetto. Si rivede poi il Frosinone ma Scuffet salva su un tiro improvviso di Tribuzzi. Proprio al 90′ Terzi respinge un tentativo di Paganini, poi N’Zola su rimpallo sfiora il raddoppio ospite.

Frosinone-Spezia 0-1 (0-1)

Frosinone (3-4-1-2): Bardi; Ariaudo, Brighenti, Krajnc; Paganini, Maiello, Gori (26′ st Tribuzzi), Salvi (38′ st Beghetto); Rohden; Dionisi (12′ st Ciano), Novakovich (39′ st Ardemagni). In panchina: Iacobucci, Bastianello, Capuano, Zampano, Vitale, Szyminski, Citro, Matarese. Allenatore: Nesta

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale (20′ st Ramos); Bartolomei, M. Ricci, Maggiore (19′ st Mora); Gyasi, Galabinov (29′ st F. Ricci), Nzola. In panchina: Krapikas, Desjardins, Bastoni, Vignali, Mastinu, Ragusa, Di Gaudio, Gudjohnsen. Allenatore: Italiano

Arbitro: Fourneau di Roma

Rete: 21′ pt Gyasi

Ammoniti: Dionisi, Terzi, M.Ricci, Gyasi, Erlic, Novakovich

Angoli: 2-1

Recupero: 2′ pt, 4′ st.Fonte www.repubblica.it

