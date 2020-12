Tre punti importanti in chiave playoff del Brescia che si impone 3-1 contro la Reggiana e si porta momentaneamente a -3 dall’ottavo posto. L’undici di Dionigi passa in vantaggio all’8′ grazie al terzo centro in stagione di Torregrossa che infila Cerofolini con un colpo di testa. Pareggia al primo tentativo la Reggiana con Radrezza che supera Joronen con una spettacolare serpentina in area di rigore delle Rondinelle. Un minuto

dopo annullato il gol del sorpasso di Zamparo a causa di un fuorigioco millimetrico di Mazzocchi. Al secondo minuto di recupero torna in vantaggio il Brescia grazie a un calcio di punizione, deviato, di. All’81’ è Ragusa a chiudere definitivamente il match. La capolistaviene bloccata sul pari daldi Aglietti. Al 17′ i padroni di casa si portano in vantagio grazie a Joelche infila Furlan in seguito a un’azione concitata in seguito a un corner. Al 60′fa 1-1 con la specialità della casa, il colpo di testa. Al 69′ i clivensi restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Renzetti ma, nei restanti 20′, l’Empoli non riesce ad approfittarne.