CLASSIFICA SERIE B

Primo tempo

Partita sostanzialmente tranquilla in avvio, con il primo squillo che arriva da parte degli ospiti con il “solito” Tutino: la

Secondo tempo

sua conclusione di prima intenzione è troppo debole per impensierire. Da qui in poi sono i padroni di casa a provare a far la partita con un buon giro palla che al 28’ porta la prima occasione: è il mancino potente di, che però sbatte sull’ottimo. È il tiro più pericoloso di un primo tempo che si conclude con uno 0-0 sostanzialmente giusto e con Alvini costretto a sostituire Martinelli con Gyamfi al 35′.

La ripresa comincia con l’ingresso di Schiavone per Di Tacchio già ammonito e la Salernitana in proiezione offensiva dopo la gran cavalcata di Casasola sulla fascia, ma Tutino, dopo il velo di Capezzi, spara fuori. Al 57’ ci prova ancora Siligardi dalla distanza, con Adamonis che stavolta para in due tempi a causa di un rimbalzo traditore. Un minuto dopo Gondo prova il gol del secolo da trenta metri, ma senza esito. Al 67′ Castori manda dentro Djuric, che sfiora subito il vantaggio con un colpo di testa che trova il fondamentale salvataggio sulla linea di porta da parte di Mazzocchi. Gli ospiti continuano a premere con una quantità impressionante di cross dalla fascia, disinnescati però dalla difesa della Reggiana. E al 78′ serve una paratone di Venturi sulla gran giocata di Kiyine per tenere la porta inviolata. Passano 2′ e lo stesso ex Lazio si vede negare il gol dalla deviazione decisiva di Del Pinto. L’assalto ospite continua sempre per lanci lunghi, ma non produce effetti: termina 0-0.