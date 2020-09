E’ mancato il gol ma non il bel gioco e le emozioni nello 0-0 tra Monza e Spal, due tra le candidate alla promozione che hanno inaugurato il campionato di serie B. Da una parte i biancorossi di Cristian Brocchi che da neopromossi sul mercato hanno acquistato ben undici giocatori, ultimo in ordine di tempo Kevin Prince Boateng; dall’altra i biancazzurri di Pasquale Marino che retrocessi la scorsa stagione hanno l’intenzione di risalire il più in fretta possibile.

Brocchi opta per il 4-3-1-2 con il tridente offensivo formato da Machin, sulla trequarti, e Gytkjaer e Maric in avanti. Marino sceglie Strefezza e D’Alessandro alle spalle di Sergio Floccari. Grande novità del nuovo anno anche l’unione tra CAN A e CAN B, tanto che a dirigere la gara è Daniele Orsato, arbitro internazionale che ha diretto l’ultima finale di Champions League. Il match inizia a ritmi piuttosto bassi col primo squillo che arriva al 10′ con Gytkjaer. L’attaccante danese del Monza si gira bene su se stesso e calcia, ma il pallone termina fuori di poco. Ancora squadra di Brocchi pericolosa al minuto 24 con Paletta che sugli sviluppi di un angolo tenta il tiro al volo, ma Berisha è attento e blocca.

La Spal non riesce a reagire e dieci minuti dopo il Monza crea una nitida palla gol: palla tagliata di Colpani, Maric spizza di testa sul palo lontano, ma ancora una volta Berisha si tuffa e mette in angolo. Marino nella ripresa prova a mischiare le carte e al 65′ D’Alessandro dopo aver scartato tre avversari colpisce il palo con un destro forte preciso. Sei minuti più tardi è la squadra brianzola a pareggiare il numero dei legni con un colpo di testa di Armellino che centra il palo a Berisha battuto. L’episodio che poteva decidere la gara arriva però all’81’ quando Sampirisi viene steso in area da Dickmann, per Orsato è calcio di rigore. Dal dischetto va Gytkjaer che però si fa neutralizzare la conclusione da un ottimo Berisha. Finisce così, zero a zero.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna 6; Donati 6, Palettta 6.5, Bellusci 6.5, Sampirisi 6.5; Armellino 6 (27′ st Frattesi 6), Barberis 6, Colpani 6.5 (14′ st Barillà 6); Maric 6.5 (27′ Mota Carvalho 6); Machin 6.5 (45′ st D’Errico sv), Gytkjaer 5.5 (45’st Finotto sv). In panchina: Di Gregorio, Bettella, Scaglia, Lepore, Fossati, Mosti, Augusto Carlos. Allenatore: Brocchi 6

SPAL (3-4-3): Berisha 7.5; Salamon 7, Vicari 6.5, Tomovic 6.5; Dickmann 6, Missiroli 6, Valoti 6.5, D’Alessando 7 (21′ st Sernicola 6); Brignola 6 (1’st Jankovic 6.5), Floccari 6 (21’st Paloschi 6), Strefezza 6.5. In panchina: Galeotti, Thiam, Sa Esposito, Tunjov, Murgia, Spaltro. Allenatore: Marino 6

ARBITRO: Orsato di Schio 6.5

NOTE: pomeriggio freddo, il cielo incerto. Terreno in buone condizioni. Al 38° st espulso per proteste il tecnico della Spal, Pasquale Marino. Ammoniti: Maric, Valoti, D’Alessandro, Salamon, Strefezza, Sernicola. Al 37′ st Berisha para un rigore a Gytkjaer.

Angoli: 7-6 per il Monza. Recupero: 0′, 3′.

Fonte www.repubblica.it

