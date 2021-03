ROMA – Chiusa ieri la 26ª giornata di Serie B sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. Sono tre i calciatori squalificati, tutti per un turno: si tratta di Angelo Corsi (Cosenza), espulso per doppia ammonizione, e di Davide Diaw (Monza) e Dario Saric (Ascoli), ammoniti per comportamento scorretto e già diffidati.