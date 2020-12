TORINO – Questi gli arbitri designati per la 15ª giornata di andata del campionato di Serie B, in programma domani, 27 dicembre, alle ore 15 (tranne diversi orari per le gare di Brescia, Cremona e Reggio Emilia).

Ascoli-Spal: Abisso di Palermo (assistenti: Villa-Berti/quarto uomo: Massimi)

Brescia-Empoli (ore 18): Ros di Pordenone (Miele-Trinchieri/Sozza)

Chievo-Cittadella: Gariglio di Pinerolo (Passeri-Imperiale/Maggioni)

Cosenza-Pisa: Di Martino di Teramo (Robilotta M.-Perrotti/Robilotta

Advertisements

I.)Cremonese-Monza (ore 21): Marchetti di Ostia Lido Lo Cicero-Affatato/Serra)Frosinone-Pordenone: Pezzuto di Lecce (Mastrodonato-Sechi/Volpi)Lecce-L.R. Vicenza: Paterna di Teramo (Bottegoni-Yoshikawa/Ayroldi)Reggiana-Reggina (ore 12.30): Amabile di Vicenza (Caliari-Di Gioia/Illuzzi)Venezia-Salernitana: Pairetto di Nichelino (Tardino-Lombardo/Prontera)Virtus Entella-Pescara: Abbattista di Molfetta (Raspollini-Rossi C./Meraviglia)