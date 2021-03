VENEZIA – Vittoria in rimonta del Venezia che batte 2-1 la Reggiana nel monday night di Serie B e si porta momentaneamente in seconda posizione solitaria, 45 punti, alle spalle dell’ Empoli primo della classe distante una lunghezza. La Reggiana resta quattordicesima a 28 punti, pari merito con il Vicenza . Erano stati gli ospiti a sbloccare il punteggio per primi, con Libutti , poi prima dell’intervallo il pari di Aramu su

Aramu replica su rigore a Libutti

La prima vera occasione dell’incontro è degli ospti e arriva al 12′: Lunetta approfitta di un brutto errore di Esposito, entra in area palla al piede e conclude a rete, bravo Pomini a distendersi neutralizzando il pericolo. Al 16′ proteste da parte di Forte che lamenta una spinta in area di rigore da parte di Costa: l’arbitro Camplone lascia proseguire. Al 20 la Reggiana passa in vantaggio: Pezzella mette il pallone in mezzo, Libutti si libera di Di Mariano e colpisce con un destro a volo, Pomini è battuto, 0-1. Nel finale di frazione, Lunetta stende ingenuamente Esposito in area: calcio di rigore. Si accendono gli animi, fioccano i gialli (Costa, Mazzocchi e Laribi): ristabilita la calma, al 46′ Aramu trasforma la massima punizione, 1-1.

Aramu firma la doppietta

In avvio di secondo tempo, Venezia a un passo dal raddoppio al 9′: Aramu da punizione calcia direttamente a rete, la palla impatta sulla traversa. Il Venezia continua la pressione e al 12′ ha una buona occasione con Esposito che non arriva di un soffio alla deviazione sul cross di Ricci. Al 14′ ci prova Aramu dai 25 metri, Venturi c’è. Un minuto dopo, sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Forte e palla che impatta ancora sulla traversa. Ancora Venezia al 21′: Giamfy si immola di testa sulla conlcusione di Di Mariano, mentre al 24′ Venturi fa buona guardia sul colpo di testa di Esposito. Al 29′ il Venezia riesce a concretizzare la pressione: Johnsen va via in dribbling e va al cross. Il pallone, dopo una deviazione di Varone, viene spinto in rete da Aramu a un passo dalla linea.