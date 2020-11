ROMA – Variazione d’orario per sei gare della 12ª giornata di Serie C. A comunicare ufficialmente le variazioni la Lega Pro: si tratta di Juve Stabia–Viterbese e Foggia–V.Francavilla (girone C), Perugia–Gubbio e Triestina–Fermana (girone B), Albinoleffe–Como e Pontedera–Pro Patria (girone A).

Sabato 21 novembre 2020

Girone B

Perugia-Gubbio ore 15.00

Girone C

Juve Stabia – Viterbese ore 15.00

Domenica 22 novembre 2020

Girone A

Albinoleffe-Como ore 15.00

Pontedera-Pro Patria ore 12.30

Girone B

Triestina-Fermana ore 14.00

Girone C

Foggia-Virtus Francavilla

ore 14.30

