Eusepi la sblocca subito

Pronti-via ed è subito Alessandria in proiezione offensiva con la punizione di Di Quinzio respinta dal portiere

La ripresa

dellaMazzini. È il prologo al vantaggio grigio arrivato già al 6′ dopo il calcio diconcesso per fallo di Ermacora su Arrighini e trasformato impeccabilmente da. Ma i padroni di casa non si fermano, perchè è Sini con un pericoloso piazzato a sfiorare di poco la traversa. Al 19′ la risposta toscana: èa costringere Pisseri all’intervento in corner, non sfruttato. Gli ospiti aumentano la pressione e al 39′ il portiere dell’Alessandria deve replicare volando a deviare in angolo un bel destro a giro di. Dopo 1′ di recupero si va al riposo con i padroni di casa avanti.

Nella ripresa, la Carrarese ci prova al 9′ con Marilungo che, servito da Milesi non trova la porta con la conclusione. Nuovo tentativo, sempre di Marilungo al 28′, su cross di Giudici: Pisseri si supera e salva tutto con un grande intervento.