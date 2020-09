ROMA – Si è svolto oggi in videoconferenza il consiglio direttivo di Lega Pro dopo l’esito del consiglio della Figc, che ha proceduto all’unanimità ad indicare Bisceglie e Foggia quali titolari all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, tenendo presente il principio dello slittamento della classifica e il posizionamento al primo posto della seconda classificata nel girone H di Serie D. Le due società pugliesi, che prendono il posto di Picerno e Bitonto – retrocesse per illecito sportivo – avranno dieci giorni di tempo per finalizzare le procedure di iscrizione, che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi.



Il direttivo di Lega Pro ha poi provveduto alla compilazione dei gironi, mantenendo la suddivisione utilizzata nelle scorse stagioni.

Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus Under 23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

Girone B: Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtusvecomp, Vis Pesaro.

Girone C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese, Bisceglie (in attesa di iscrizione), Foggia (in attesa di iscrizione).Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram