Girone A

Albinoleffe e Lucchese non si fanno male: lo 0-0 porta a 39 punti i lombardi, con i rossoneri penultimi a quota 20. Gran rimonta del Lecco sul Renate, passato in vantaggio con Galuppini: Cauz e Iocolano firmano un 2-1 che permette ai padroni di casa di portarsi a ridosso dei nerazzurri fermi a 51 punti, a quota 50. Pari a reti bianche tra Piacenza e Giana Erminio:

biancorossi a 30 punti, otto in più dei lombardi. Vince di misura la, che supera 1-0 lae si issa al secondo posto a quota 53 grazie al gol di Rolando. Bene ilcontro la: Catanese e Milani decidono il derby toscano. Labatte ile va a 43 punti: Brighenti sblocca per i bianconeri, Zunno pareggia ma Aké all’ultimo secondo premia i padroni di casa.

I RISULTATI

Albinoleffe-Lucchese 0-0

Lecco-Renate 2-1

Piacenza-Giana Erminio 0-0

Pro Vercelli-Pergolettese 1-0

Juventus U23-Novara 2-1

Pontedera-Pistoiese 2-0

Girone B

Arezzo e Mantova impattano sull’1-1: al vantaggio dei toscani con Di Paolantonio risponde Cheddira. Granata sempre ultimi, a 17 punti, mantovani a quota 38. Colpo della Fermana che supera 2-1 il Cesena: decide la doppietta di D’Anna, non basta il gol bianconero di Di Gennaro. I marchigiani si portano a 34 punti, con i romagnoli fermi a quota 42. Terminano 0-0 Legnago Salus–Carpi e Triestina–Gubbio, mentre la Vis Pesaro batte 2-0 la Feralpisalò con le reti di Ejjaki e Ferrani, portandosi a 27 punti: i “Leoni del Garda” restano a quota 42. Il Modena non dà scampo all’Imolese nel derby emiliano: i canarini s’impongono con le reti di Pergreffi, Castiglia e Scappini (inutile il gol rossoblù di Polidori). Gialloblù quarti a 53 punti, rivali a quota 25 al sedicesimo posto. Il Matelica piega il Ravenna a domicilio (a segno Alberti all’11’) ed è a un passo dalla salvezza, a 39 punti. I giallorossi, dopo tre pareggi di fila, sono penultimi con soli 20 punti. Il Sudtirol non trova difficoltà nel sistemare 3-0 l’AJ Fano grazie ai sigilli di Fischnaller, Casiraghi e Tait: gli altoatesini volano altissimo (sono a quota 55), marchigiani in piena zona playout. Gode il Padova: i biancoscudati di Mandorlini sconfiggono la Virtus Verona in pieno recupero e non mollano la vetta della classifica.

I RISULTATI

Arezzo-Mantova 1-1

Fermana-Cesena 2-1

Legnago Salus-Carpi 0-0

Triestina-Gubbio 0-0

Vis Pesaro-Feralpisalò 2-0

Modena-Imolese 3-1

Ravenna-Matelica 0-1

Sudtirol-Fano 3-0

Virtus Verona-Padova 0-1

Girone C

Tutto facile per la Casertana che spazza via la Virtus Francavilla con un netto 4-0: pratica già chiusa nel primo tempo con una gran tripletta di Cuppone e il gol di Turchetta, che portano i campani in zona playoff con 36 punti, a +6 proprio sui pugliesi. Né vinti né vincitori tra Paganese e Viterbese. Termina 1-1 con le reti di Diop per i padroni di casa e di Besea per gli ospiti nel primo tempo, per un punto a testa a 24 i campani e a quota 33 i laziali. Pareggiano, 0-0, anche Foggia e Vibonese: satanelli a 37 punti, calabresi a quota 25. Dopo tre vittorie di fila, il Catanzaro incappa nel ko contro l’Avellino secondo: al 21′ Bernardotto premia gli irpini, che riducono il distacco dalla capolista Ternana (la quale ha però due partite in meno). Calabresi sempre al quarto posto. Marras firma con una doppietta d’autore il successo esterno del Bari, che in casa della Juve Stabia consolida il terzo posto; Vespe settime, in corsa per i playoff. Santana decide il derby di Sicilia tra Catania e Palermo: il rosanero va a segno al quarto d’ora della ripresa, portando i suoi a quattro punti dagli etnei, fermi a 40. Monopoli-Bisceglie finisce senza vincitori: al gol ospite di Cittadino risponde De Paoli per i biancoverdi.

I RISULTATI

Casertana-Virtus Francavilla 4-0

Foggia-Vibonese 0-0

Paganese-Viterbese 1-1

Catanzaro-Avellino 0-1

Juve Stabia-Bari 0-2

Catania-Palermo 0-1

Monopoli-Bisceglie 1-1

Fonte tuttosport.com

