LECCO – Nel Girone A di Serie C, brutto crollo per la Juve U23 in casa del Lecco: il 4-0 finale porta le firme di Capogna, Azzi, Iocolano e Mangni, con i bianconeri in dieci per parte della ripresa dopo l’espulsione di Capellini. Cade ancora il Livorno, ultimo in classifica a 19 punti (alla pari della Lucchese): la Pergolettese configge i labronici grazie a Scardina e vola a 32

punti. Ilviene raggiunto dale non riesce a ridurre il gap col Como: pantere illuse prima dal guizzo di Maistrello al 21′, ma poi beffate dal gol biancorosso di Gonzi in pieno recupero. Emiliani a 29 punti, appena fuori dalla zona playout. Vittoria del3-1 sul: Raimo e Moscati portano la squadra di Magrini sul doppio vantaggio, accorcia Barba, poi Galligani cala il tris. Il Grosseto si porta a quota 37 punti, portandoni a -1 dal Pontedera, fermo a 38.