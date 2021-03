LIVORNO – L’ Alessandria batte in trasferta il Livorno grazie a un calcio di rigore trasformato da Eusepi in pieno recupero di seconda frazione di gioco. I grigi si portano in quarta posizione a quota 47 punti. Fermo a 19 il Livorno, ultima posizione. Nella prima frazione di gioco, il primo vero pericolo lo crea il Livorno, al 19′ con una conclusione di Parisi che, messo da Evan’s in

Carrarese-Grosseto 0-0

Termina a reti inviolate il derby tra Carrarese e Grosseto disputato oggi allo stadio Dei Marmi. La Carrarese sale a 36 punti, due meno del Grosseto che si porta a 38. Prima frazione che parte abbastanza bloccata, nel finale la Carrarese prova a pigiare sull’acceleratore. Al 36′, in contropiede Pavone serve Infantino, conclusione a lato. Ancora Infantino al 39′: destro fuori non di molto su suggerimento di Giudici. Al 41′ limpida occasione per i padroni di casa con Giudici che, a tu per tu con il portiere avversario Barosi se ne fa ipnotizzare. Nella ripresa è sempre la Carrarese a farsi vedere per prima, con Giudici che non trova lo specchio. Grosseto pericoloso al 20′ con Merola che non trova però la porta; ancora Merola al 27′, rovesciata fuori. Al 33′ episodio dubbio in area del Grosseto con uno scontro tra Barosi e Borri. L’ultimo brivido arriva al 39′ quando Giudici pesca Caccavallo che da ottima posizione non trova la porta.