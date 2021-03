MANTOVA – Al Martelli il posticipo del lunedì del Girone B di Serie C tra Mantova e Sudtirol termina sul punteggio di 1-1. Ad andare in vantaggio per primi sono gli ospiti, nel primo tempo, con Casiraghi ; il pari arriva al 90′ su calcio di rigore, con Guccione . Con questo punto il Sudtirol sale a quota 56: sempre seconda posizione in solitaria ma ora le distanze dalla capolista Padova

La partita

Il risultato si sblocca alla prima vera azione dell’incontro: Fishnaller con una grande giocata scende e destra e mette in mezzo per Casiraghi il quale, dopo una prima conclusione respinta da un difensore, batte il portiere avversario Tosi da posizione defilata, 0-1. Al 35′ proteste del Mantova: i padroni di casa reclamano per una caduta in area di Guccione, ma l’arbitro Longo lascia proseguire. In avvio di ripresa Sudtirol vicino al raddoppio: Fischnaller in area intercetta il pallone e calcia in porta: la palla impatta sul palo; sulla ribattuta c’è Casiraghi sul quale gli ospiti reclameno per un presunto contatto falloso da parte di Milillo. Alla mezzora insidioso tiro-cross di Gerbaudo, Poluzzi smanaccia. La rete del pareggio dei virgiliani arriva al 90′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo si accende una mischia e l’arbitro Longo vede un tocco di mano in area di El Kaouakibi, è calcio di rigore. Guccione si incarica, con successo, della trasformazione: 1-1.