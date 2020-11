TORINO – La nona giornata di Serie C è andata in scena a partire da questo pomeriggio. Nel Girone A, Gol e spettacolo tra Alessandria e Livorno, che termina 3-2 con una gran rimonta dei grigi. Marsura e Pallecchi portano avati i labronici, poi Blondett, Mora e un rigore di Eusepi nel finale regalano la vittoria ai padroni di casa. 1-1 nel derby tra Novara e Juventus U23,

Advertisements

con Marques che sblocca per i bianconeri e Lanini, sempre nel primo tempo, a fissare il risultato sul pari. Vince di misura e in extremis la: con ildecide la rete dial 94′. Pistoiese che sale a 9, Pontedera fermo a 13. Laribalta il risultato nel recupero, in casa della: bustocchi avanti al 5′ con Parker, gli ospiti pareggiano subito con Gualdi, ma la rete decisiva arriva al 93′, con

I RISULTATI

Advertisements

Alessandria-Livorno 3-2

Novara-Juventus U23 1-1

Pistoiese-Pontedera 1-0

Pro Patria-Pro Sesto 1-2

Girone B

La FeralpiSalò vince con il minimo sforzo contro la Vis Pesaro: per l’1-0 finale basta un gol di Ceccarelli nella ripresa. Vittoria del Padova, 2-0, sulla Virtus Verona. La gara si decide nella ripresa, quando arrivano le due reti biancoscudate, firmate Hallfredsson e Nicastro. Il Padova consolida la prima posizione, salendo a quota 20 punti. Parità, 1-1, tra Sambenedettese e Perugia: qui succede tutto nel primo tempo, apre Botta per i locali, pari ospite di Melchiorri. La Samb si porta a quota 13, Perugia a 17. Vittoria esterna del Modena sul campo dell’Imolese: decide la rete messa a segno da Scappini su calcio di rigore al 3′ della ripresa che porta il Modena a quota 16 punti in classifica.

FeralpiSalò-Vis Pesaro 1-0

Padova-Virtus Verona 2-0

Sambenedettese-Perugia 1-1

Imolese-Modena 0-1

Girone C

Colpo grosso del Catanzaro, capace di vincere 3-1 in rimonta in casa dell’Avellino. Irpini avanti con Fella, poi Curiale, Di Massimo e Di Piazza firmano la vittoria giallorossa. Vittoria esterna per la Paganese, che supera la Viterbese 1-0 grazie al rigore di Guadagni nella ripresa: ko che costa la panchina al tecnico della Viterbese Maurizi, esonerato. Il Bari supera 2-0 la Juve Stabia: reti nella prima frazione con Montalto e Antenucci. Il Bari sale a quota 17 agganciando il Teramo in seconda posizione. Le vespe restano a 13 punti. Con una doppietta di Cianci il Potenza (che sale a 9) passa in casa della Turris (che resta a 14): buona la prima per il nuovo tecnico dei lucani, Capuano, appena subentrato al timone. La Casertana passa in casa della Virtus Francavilla con il punteggio di 3-1. Sblocca per i falchetti Carillo nella prima frazione, nella ripresa vanno in gol Cuppone e Icardi; accorcia Sparandeo nel finale.

I RISULTATI

Avellino-Catanzaro 1-3

Virtus Francavilla-Casertana 1-3

Viterbese-Paganese 0-1

Bari-Juve Stabia 2-0

Turris-Potenza 0-2

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram